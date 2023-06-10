В Перми после реставрации открыли ротонду в Парке Горького

Открытие ротонды в Перми Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Ротонда в пермском Парке им. Горького является старейшим сохранившимся до наших дней арт-объектом города. Ее построили по проекту архитектора Ивана Свиязева к приезду в Пермь императора Александра I. В 2024 году 24 сентября она отметит свое 200-летие!

Косметический ремонт ротонды проводился практически ежегодно, в октябре прошлого года ее закрыли на реставрацию. Ремонтные работы включили полное восстановление памятника истории, теперь он стал приближен к своему изначальному облику, задуманным Иваном Свиязевым.

Как отмечают в городском парке, к ротонде вернулась первоначальная торжественность и монументальность под белоснежным сводом.

В торжественном разрезании ленты принял участие член Союза архитекторов России Геннадий Воженников, без советов и знаний которого было бы сложно вернуть ту ротонду, которую наши земляки увидели два столетия назад.

После торжественной части за установленный в центр ротонды рояль сел известный пианист Александр Колесников, который исполнил несколько композиций из разных исторических периодов Перми.

Белоснежный рояль теперь будет все лето будет создавать праздничное настроение гостям Парка им. Горького и радовать их прекрасной музыкой.

Гости большого праздника смогли увидеть шоу барабанщиц, выступления пермских артистов. Живые статуи и цветной дым придали развернувшемуся действию необычайную красоту и красочность.

Открытие ротонды в Парке им. Горького стал еще одним подарком пермякам к 300-летию города.

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