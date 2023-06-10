В Прикамье МЧС предупреждает о заморозках до -3 градусов с 11 по 13 июня

Фото: МЧС по Пермскому краю

МЧС по Пермскому краю сообщает о возможных заморозках до -3 градусов в отдельных районах региона с 11 по 13 июня. Неблагоприятные погодные условия в Перми могут сложиться 12 июня.

По информации Пермского гидрометцентра, в воскресенье, 11 июня, в регион продолжится заток арктического воздуха. Это приведет к небольшим осадкам на севере и востоке Прикамья. В Перми существенных осадков не ожидается. Температурный фон будет ниже климатической нормы на 4–6градусов. В ночные часы воздух охладится до +1…+6 градусов, в Перми около +4 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +10…+15 градусов, в Перми не выше +13 градусов.

В понедельник, 12 июня, на погоду в Пермском крае окажет широкий фронт Скандинавского антициклона. Осадков в этот день не ожидается. Значительное похолодание в ночные часы принесет местами заморозки до -1…-3 градусов. День города Перми начнется с 0…+2 градусов. Днем температура воздуха будет не выше +15 градусов.

Во вторник, 13 июня, влияние антициклона сохранится, пройдут небольшие дожди на севере края. Температурный фон повысится и достигнет климатической нормы. Ночью температура воздуха будет на отметке 0…+5 градусов, в Перми около +1 градусов, в отдельных территориях Пермского края вновь будут заморозки до −2 градусов. Днем лето возьмет свое: температура воздуха по региону повысится до +18…+23 градусов, в Перми будет около +20 градусов.

«В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», - предупреждает краевое МЧС.

Водителям автотранспорта рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

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