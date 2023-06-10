В Пермском крае 22 выпускника по трем предметам ЕГЭ набрали по 100 баллов

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

Стали известны результаты ЕГЭ среди выпускников 2022-2023 учебного года по химии, географии и литературе. По итогам испытаний 22 школьника набрали по 100 баллов.

Высший балл в испытаниях по химии получили 10 выпускников из Перми, Березников, Краснокамска и Косы, литературе – 8 из Перми, Кунгура и Чайковского, географии – 4 из Перми и Чайковского.

В министерстве образования и науки Пермского края пояснили, наибольшее число 100-балльников среди выпускников из учебных учреждений Перми - лицеи №1, №2, № 4 и №10; школы №2, №132 и №146; Инженерная школа; гимназия №4.

В муниципальных округах отличились ребята из Березников (лицей №1 и школа №11), Чайковского (школа №10), Краснокамска (гимназия №5), Кунгура (гимназия №16) и Косинской школы.

Среди выпускников, сдавших на высший балл ЕГЭ по химии Нина Шеина из березниковского лицея №1, Наталья Самусенко из березниковской школы №11, Ирина Снигирева из Косинской школы, Екатерина Петрова из гимназии №5 Краснокамска. В ЭГЭ по литературе отличился Матвей Конев из гимназии №16 Кунгура.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 20 июня, с 22 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни. Всего на участие в экзаменах этого зарегистрировались более 11 тыс. человек, из которых 10 тыс. – выпускники этого учебного года.

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