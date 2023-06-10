После Дня города десятки домов в трех районах Перми останутся без воды

Отключение воды
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Индустриальном районе Перми сразу после празднования Дня города с 13 июня несколько домов останутся без воды. Затем предстоят отключения водоснабжения в Мотовилихинском и Свердловском районах.
В компании «НОВОГОР-Прикамье» пояснили, что будут выполнятся планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы.
В связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе 13 июня с 09:00 до 19:00 воду отключат в домах:
Частный сектор на ул. Дивьинской, 47-124
Ул. Беляева 109
Ул. 1-я Карьерная, 3-76
Ул. 3-я Карьерная 10-20
Ул. Экскаваторная, 4-33; 33а-45, 35, 35а, 37а
Ул. Конструкторская, 3-34
Ул. Газосварщиков, 3-34, 33
Ул. Разведчиков 25, 34, 36, 41, 43, 45, 51, 42, 44
Ул. 2-я Ремонтная - полностью
Ул. 1-я Ремонтная - полностью
Ул. Энергетиков, 4-34
Ул. Сталеваров, 6-34
Ул. Геологов, 10-34
Ул. Геологов, 33
Ул. Свиязева, 35, 37,39,39А,41,41/1, 43, 43б, 41к47/48, 43/1, 49, 47, 45, 43,43/1
Ул. Энергетиков, 38, 38А, 37, 39, 39к2, 40
Ул. Геологов, 29, 29/2
Ул. Дивьинская 84
Ул. Разведчиков 38
СНТ Коллективный сад №85
Ул. Глинки 8 - левый ввод
В связи с планово-ремонтными работами по врезке водовода с 10:00 13 июня до 10:00 14 июня отключат воду в доме на ул. Карпинского, 112 – левый ввод.
Для проведения ремонтных работ с 10:00 16 июня до 10:00 17 июня отключат участок водовода в домах:
Ул. Карпинского, 8а, 10
Ул. Левченко, 2, 6а, 6в, 6г, 1, 1 лит.Ш, 1 лит.А, 1 к.1, 1к.2, 1к.2а
Для проведения ремонтных работ в ЦТП ПАО «Т Плюс» 13 июня с 09:00 до 18:00 отключат участок водопровода в домах:
Ул. Быстрых, 9, 11, 13, 14, 15, 17
Ул. Металлистов, 18, 21
Ул. Чехова, 18, 20, 22, 24, 26
Для ремонтных работ на сетях ПСК 15 июня с 09:00 до 17:00 отключат участок водопровода на ул. Народовольческой, 40,39, 36, 34, 32, 30, 33, 23, 46, 42.
Диспетчерская служба «НОВОГОР-Прикамье» принимает обращения по аварийным ситуациям (отключение холодной воды, аварийные ситуации на водопроводе, канализации) и заявки на подвоз воды по тел. 2100-680 и электронной почте: call@novogor.perm.ru
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