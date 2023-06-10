После Дня города десятки домов в трех районах Перми останутся без воды

Отключение воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Индустриальном районе Перми сразу после празднования Дня города с 13 июня несколько домов останутся без воды. Затем предстоят отключения водоснабжения в Мотовилихинском и Свердловском районах.

В компании «НОВОГОР-Прикамье» пояснили, что будут выполнятся планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы.

Индустриальный район

В связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе 13 июня с 09:00 до 19:00 воду отключат в домах:

Частный сектор на ул. Дивьинской, 47-124

Ул. Беляева 109

Ул. 1-я Карьерная, 3-76

Ул. 3-я Карьерная 10-20

Ул. Экскаваторная, 4-33; 33а-45, 35, 35а, 37а

Ул. Конструкторская, 3-34

Ул. Газосварщиков, 3-34, 33

Ул. Разведчиков 25, 34, 36, 41, 43, 45, 51, 42, 44

Ул. 2-я Ремонтная - полностью

Ул. 1-я Ремонтная - полностью

Ул. Энергетиков, 4-34

Ул. Сталеваров, 6-34

Ул. Геологов, 10-34

Ул. Геологов, 33

Ул. Свиязева, 35, 37,39,39А,41,41/1, 43, 43б, 41к47/48, 43/1, 49, 47, 45, 43,43/1

Ул. Энергетиков, 38, 38А, 37, 39, 39к2, 40

Ул. Геологов, 29, 29/2

Ул. Дивьинская 84

Ул. Разведчиков 38

СНТ Коллективный сад №85

Ул. Глинки 8 - левый ввод

В связи с планово-ремонтными работами по врезке водовода с 10:00 13 июня до 10:00 14 июня отключат воду в доме на ул. Карпинского, 112 – левый ввод.

Для проведения ремонтных работ с 10:00 16 июня до 10:00 17 июня отключат участок водовода в домах:

Ул. Карпинского, 8а, 10

Ул. Левченко, 2, 6а, 6в, 6г, 1, 1 лит.Ш, 1 лит.А, 1 к.1, 1к.2, 1к.2а

Мотовилихинский район

Для проведения ремонтных работ в ЦТП ПАО «Т Плюс» 13 июня с 09:00 до 18:00 отключат участок водопровода в домах:

Ул. Быстрых, 9, 11, 13, 14, 15, 17

Ул. Металлистов, 18, 21

Ул. Чехова, 18, 20, 22, 24, 26

Свердловский район

Для ремонтных работ на сетях ПСК 15 июня с 09:00 до 17:00 отключат участок водопровода на ул. Народовольческой, 40,39, 36, 34, 32, 30, 33, 23, 46, 42.

Диспетчерская служба «НОВОГОР-Прикамье» принимает обращения по аварийным ситуациям (отключение холодной воды, аварийные ситуации на водопроводе, канализации) и заявки на подвоз воды по тел. 2100-680 и электронной почте: call@novogor.perm.ru

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