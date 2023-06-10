На эспланаде в Перми 12 июня мастер-класс даст известный шеф-повар Илья Лазерсон

Фото: Зона Лазерсона / ВКонтакте

Гостей Дня города в Перми 12 июня ждет крупнейшая универсальная ярмарка региона «59 блюд». В честь 300-летия города свою продукцию представят местные производители.

Фермеры и предприятия Пермского края представят широчайший выбор продуктов, а также сувенирной продукции к 300-летию Перми.

Можно будет попробовать и купить: мед, шоколад и мармелад, сыр и продукцию из козьего молока, сыродавленные масла, готовый шашлык в вакууме, мясные консервы, прессованное мясо и колбаса, хлебобулочные изделия и многое другое. Попробовать свеже испеченные перепечи.

Также можно выбрать промышленные товары, включая спортивные костюмы и толстовки, мыло ручной работы и парфюмерия.

Одним из главных событий с 15:00 станет мастер-класс от известнейшего в России шеф-повара и ведущего кулинарных телешоу Ильи Лазерсона. Ему компанию составит бренд-шеф сербской кухни Зоран Велькович. Все желающие смогут попробовать гречневую кашу «Сименуха» по рецепту Ильи Лазерсона

Шеф-повара Сергей Юрин и Евгений Попов из Перми проведут мастер-класс «3 000 порций каши». Для готовки они будут использовать изготовленную Мотовилихинскими заводами «Царь-сковороду».

Детей ждет программа с ростовыми куклами и шоу-программа.

Праздник пермской еды пройдет на эспланаде в районе кафе-холмов с 12:00 до 20:00. (0+)

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