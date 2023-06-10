Сын депутата гордумы Владимира Плотникова споет на Дне города в Перми

Фото: Plotnikov / ВКонтакте

В Перми приближается празднование Дня города, которое в этом году посвящено 300-летию его образования. На концертные площадки 12 июня выйдут звезды российской эстрады, но для пермяков и гостей города будут и сюрпризы.

На одной из центральных сцен свои новые композиции представит проект Plotnikov со своим лидером Александром Плотниковым – сыном известного пермского бизнесмена и депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. Об этом на своей странице одной из соцсетей сообщил сам исполнитель.

«Дорогие друзья, у меня появилась потрясающая возможность поздравить мой любимый город Пермь в день его трехсотлетия. И я приглашаю вас сделать это вместе на главной площадке праздника», - сообщает Александр Плотников.

Проект Plotnikov представит новый трек «Сделал столько лишнего».

Выступление запланировано 12 июня на 17:30 на сцене городской эспланады у краевого Законодательного собрания.

Несколько видеокомпозиций Александра Плотникова можно увидеть и послушать на его youtube-канале PLOTBASE.

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