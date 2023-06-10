В Перми у сада имени Гоголя появится платформа для остановки «Ласточки»

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Перми продолжается реконструкция одной из старейших парковых зон города сада им. Гоголя. Его история берет начало с 1909 года, когда пермяки праздновали 100-летие со дня рождения великого русского писателя Николая Гоголя.

За прошедшие годы предпринимались несколько попыток реконструкции сада, ограниченного улицами Попова, Окулова и Монастырской. Последняя из них стартовала в августе 2022 года.

В планах благоустройства сквера им. Гоголя стоит: укладка новых пешеходных дорожек, обустройство наружного освещения и камер видеонаблюдения, устройство ливневой канализации. По проекту, в нем появятся несколько зон отдыха, детская и спортивная площадки, живые изгороди.

Главным украшением сквера им. Гоголя станут пять фонарей с газовыми горелками. Эти элементы украшения паркового пространства будут служить и в качестве арт-объектов. Аналогичные светильники сейчас можно увидеть в Александровском саду Санкт-Петербурга.

После недавнего посещения строительной площадки сада им. Гоголя губернатором Пермского края Дмитрием Махонина стало известно, что здесь решено установить смотровую площадку с видом на Каму, ниже ее совместно с РЖД будет размещена новая платформа для электропоезда «Ласточка».

Реконструкция сада им. Гоголя проводится в рамках празднования 300-летия Перми. Работы планируется завершить в 2023 году.

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