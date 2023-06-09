В Перми расширяется список партнеров, принимающих электронные сертификаты

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Электронный сертификат - это новый способ приобретения технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью. Физически это запись в электронной форме, размещённая в специализированной Государственной информационной системе, содержащая сведения о праве гражданина РФ на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счёт средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и используемая для подтверждения оплаты таких товаров, работ, услуг в объёме, установленном законодательством РФ. Такая запись привязывается к номеру банковской карты платёжной системы «Мир». При этом деньги на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Чтобы получить сертификат, гражданину необходимо оформить заявку на портале Госуслуг и иметь действующую карту «Мир» любого банка.

Сбер обеспечил в Перми возможность приёма электронных сертификатов для участников программ предоставления льготных средств технической реабилитации в соответствии с 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата».

Сегодня в Перми к данной программе присоединились ИП Мальков Михаил Александрович (магазины «Перммедтехника») и компания ООО «Миламакс», занимающиеся оптово-розничной торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях.

Напомним, первой организацией, подключившейся к услуге в 2022, стало ЗАО Ортмед -ортопедический центр, занимающийся производством обуви, а также индивидуальных сложных ортопедических изделий: протезов нижних конечностей, аппаратов, туторов, корсетов.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Возможность приёма электронных сертификатов в торговых точках выгодна покупателям - они могут самостоятельно выбрать оптимальное для себя техническое средство реабилитации и при необходимости самостоятельно доплатить недостающую сумму. Такой поддержкой клиент может воспользоваться в момент покупки, за которую потом не придётся отчитываться. Также внедрение электронных сертификатов выгодно и самим торговым точкам, поскольку способствует росту продаж. Сбер постоянно принимает участие в социально значимых инновационных проектах, которые помогают людям с инвалидностью, нуждающимся в реабилитации».

Чтобы подключить данный сервис, торговым точкам помимо договора с поддерживающим технологию электронных сертификатов банком-эквайером, необходимо:

1) подать заявку на подключение к системе на портале Госуслуг;

2) настроить кассовое ПО, принимающее сертификаты к оплате;

3) иметь в своём ассортименте товары, разрешенные к оплате таким сертификатом. В соответствии с 491-ФЗ на сегодняшний день по электронному сертификату граждане имеют возможность приобрести широкий спектр технических средств реабилитации (ТСР), включая: коляски для маломобильных групп населения, трости для незрячих, слуховые аппараты и другие товары данной категории. Планируется постепенное расширение перечня доступных по данной технологии товаров и услуг.

- Информация об электронном сертификате для граждан.

- Информация об электронном сертификате для организаций и торговых точек.