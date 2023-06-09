Главный дирижер Пермского оперного театра все-таки увольняется

Мигран Агаджанян Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- Я не знаю, откуда пошли эти сообщения, но мое решение осталось прежним, - заявил журналисту "Комсомолки" главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян.

Сразу два печальных события в жизни Пермского оперного, напомним, случились 10 и 11 мая. Сперва о своем уходе заявил уже бывший директор Довлет Анзароков, а следом за ним такое же решение принял главный дирижер Мигран Агаджанян.

Однако через месяц в ряде СМИ появилась информация, что Агаджанян передумал покидать свой пост, якобы дирижер признался в том, что «погорячился» принимая такое решение. Сегодня, 9 июня, Агаджанян опроверг информацию, просочившуюся в ряде СМИ, - маэстро покидает Пермскую оперу.

Мигран Агаджанян стал главным дирижером в пермском театр в феврале 2022 года. До этого он стоял за дирижерским пультом Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

О причинах увольнения Довлета Анзарокова и Миграна Агаджанян можно почитать в ранее опубликованных материалах.

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