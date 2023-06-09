В Перми из-за ремонта теплосетей до конца лета изменится движение автобусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском районе Перми до конца лета изменятся маршруты следования нескольких автобусов. Причина – ремонт теплосетей в районе улицы Маршала Рыбалко, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 13 до 26 июня автобусы, которые курсируют до конечной остановки «ДДК им. Кирова», поедут по улицам Маршала Рыбалко, Гальперина и Автозаводской. Речь идет об укороченных маршрутах №15 и №39, а также №64 и №80.

С 27 июня перекроют участок улицы Маршала Рыбалко в районе остановки «Медсанчасть №133». Ограничение будет действовать по 31 августа. В этот период автобусы будут через остановку «ДДК им. Кирова». Изменение коснется трех маршрутов – №15, 60 и 65.

Пассажирам рекомендуется быть более внимательными. Актуальное расписание, а также движение и маршруты следования общественного городского транспорта можно узнать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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