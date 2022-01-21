В Прикамье при поддержке ЛУКОЙЛа на территории детского сада «Мозаика» в селе Гамово появился «Сад памяти»

Работники ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза высадили 25 саженцев морозостойких кленов на территории подшефного детского сада. Проведение акции памяти совместили с решением вопроса озеленения – ожидается, что со временем деревья будут защищать игровые площадки, где под открытом небом резвятся дети во время прогулок, от зноя и ветра.

Помимо крупных деревьев, нефтепереработчики досадили недостающие участки живой изгороди - красивая и яркая спирея теперь будет радовать глаз и взрослых, и детей.

Малыши в деле благоустройства помогали как могли: рассказывали про подвиги дедов и про заводчан-родителей, лихо засыпали лунки землёй, поливали растения.

Сотрудничество детского сада и предприятия длится много лет. Ежегодно завод помогает образовательному учреждению с реализацией проектов – будь то ремонты в корпусах или реконструкция уличных веранд, а также поддерживает в раскрытии творческого потенциала воспитанников – с приобретением музыкальных инструментов, мебели или, например, костюмов, для театрального кружка.

- Соседство с заводом и его участие в развитии материальной базы нашего детского сада позволяет гордиться нашими достижениями. Наши дети имеют возможность осваивать современные образовательные программы, творчески развиваться и главное – благодаря поддержке ЛУКОЙЛа созданы безопасные и комфортные условия пребывания в уже, скажем так, немолодых корпусах. Отремонтировали бассейн, который, к слову, не во многих детских садах есть, заменили оборудование в столовой, обновили веранды – это совместные проекты последних лет. Сейчас вот украсили территорию новыми деревьями по периметру территории и добавили зелени в целом. Ребята искренне пообещали ухаживать за деревьями и кустарником, - прокомментировала акцию нефтепереработчиков заведующая детским садом «Мозаика» Алия Бекетова.