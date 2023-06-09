В День города пермяков угостят тортом из 7000 капкейков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В честь 300-летия Перми онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет сделает жителям и гостям города особый подарок. Сервис приготовит торт из 7000 капкейков и на центральной части Городской Эспланады бесплатно угостит желающих. Взять свою порцию можно 12 июня с 12:00 в самом центре города около памятника Героям фронта и тыла (66 квартал Эспланады)

Существует множество версий возникновения традиции подавать к праздничному столу на день рождения именно торт. По одной из гипотез, похожие на торт изделия древние греки готовили богам в качестве подношения. В других источниках говорится, что обычай зародился в Средневековье. Так или иначе, с XIX века в странах Западной Европы именинный торт закрепился в культуре. А сегодня почти по всему миру это угощение ассоциируется с празднованием дня рождения.

В 2023 году СберМаркету исполняется 10 лет. Так, у команды сервиса было целых два повода приготовить угощение и разделить праздничное настроение с горожанами. Торт будет состоять из капкейков четырех видов: шоколадно-карамельный, красный бархат с вишней, маково-лимонный, черника-шоколад.

Если жители города вдохновятся идеей приготовления торта из капкейков, они могут повторить такую задумку дома и заказать все необходимое в СберМаркете. Пермяки пользуются сервисом с декабря 2019 года. На старте запуска СберМаркета жители города могли заказать товары из трех торговых сетей (METRO, АШАН, «Лента Онлайн»). А сегодня количество таких магазинов выросло уже до 16. Продукты можно заказать с быстрой или плановой доставкой (к определённому времени), или воспользоваться самовывозом.