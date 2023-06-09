«Ростелеком» в Перми подключил услуги связи на выставке «Оружие Победы»

«Ростелеком» в Перми подключил интернет и организовал публичный Wi-Fi на выставке в рамках фестиваля «Оружие Победы». Мероприятие проходит на заводе имени Шпагина и является флагманским событием празднования 300-летия Перми.

Все участники и посетители выставки смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi в период работы исторической экспозиции. Кроме того, специалисты компании предоставили канал связи со скоростью до 1 Гбит/с для проведения прямых онлайн-трансляций, которые будут проходить во время открытия, закрытия и других событий на протяжении работы фестиваля «Оружие Победы».

Алексей Чибисов, заместитель председателя Правительства, министр промышленности и торговли Пермского края:

«Уникальный фестиваль “Оружие Победы” посвящен вкладу Прикамья в защиту Родины как в прошлом, так и в настоящем. Выставочная экспозиция, которая будет доступна всем желающим с 11 июня до 22 октября, не состоялась бы без огромной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса Пермского края. Все экспонаты хранились и хранятся в их музеях. Фонды были открыты специально для фестиваля. В период проведения выставки на заводе Шпагина для жителей и гостей будет обширная лекционная программа и показы документальных фильмов об истории пермской промышленности».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наличие надежной и современной телеком-инфраструктуры позволяет “Ростелекому” реализовывать проекты любой сложности. Качественный интернет – всегда необходимость на крупных мероприятиях и форумах. Для подключения глобальной сети на выставке “Оружие Победы” связисты протянули около одного километра волоконно-оптических линий. Работы осложнялись тем, что цех на заводе Шпагина – историческое здание. Связистам пришлось прокладывать все коммуникации под землей, через канализацию. Теперь увидеть уникальные экспонаты, интересные концерты и лекции в рамках выставки смогут не только посетители, но и жители всего Пермского края во время онлайн-трансляций».