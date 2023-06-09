В Перми выставят на торги под жилую застройку участок на Компросе, 89

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Перми выставит на торги земельный участок в центре города под жилую застройку. Речь идет о площадке, расположенной по Комсомольскому проспекту, 89. Об этом сообщает Business Class.

По данным издания, мэрия Перми намерена сдать участок в аренду под строительство многоквартирного дома. Объявить аукцион планируется в конце июля – в начале августа 2023 года. Так как данный участок попадает в зону объекта культурного наследия – достопримечательного места «Проспект им. Сталина», высотность нового дома будет ограничена 4 этажами.

Напомним, раньше по Комсомольскому проспекту, 89 размещался многоквартирный жилой дом. Его площадь составляла 2,6 тысяч квадратных метров. Ранее здание признали аварийным, жильцов расселили. В прошлом году после обрушения одного из подъездов дом снесли.

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