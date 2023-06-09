В Пермском крае раскрыли двойное убийство, совершенное еще в 90-е годы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Чусового обвинили в двойном убийстве 25-летней давности. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в результате, благодаря кропотливой работе, следователям удалось найти доказательства.

Так, в октябре 1998 года обвиняемый решил убить двух знакомых, к которым испытывал личную неприязнь. Он взял огнестрельное оружие и в ночь на 13 октября под обманным предлогом пригласил своих жертв на станцию Всесвятская Чусовского района. Оба были там застрелены.

Тело одного из знакомых мужчина вывез в лес и закопал. В этом ему помогли два других приятеля. Второй знакомый чудом смог убежать, но все же скончался от полученных ранений. Его тело нашли местные жители.

Обвиняемый свою вину признает. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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