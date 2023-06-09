Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 9:15

В Пермском крае раскрыли двойное убийство, совершенное еще в 90-е годы

Мужчина застрелил двух знакомых
Лела Минадзе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Чусового обвинили в двойном убийстве 25-летней давности. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в результате, благодаря кропотливой работе, следователям удалось найти доказательства.

Так, в октябре 1998 года обвиняемый решил убить двух знакомых, к которым испытывал личную неприязнь. Он взял огнестрельное оружие и в ночь на 13 октября под обманным предлогом пригласил своих жертв на станцию Всесвятская Чусовского района. Оба были там застрелены.

Тело одного из знакомых мужчина вывез в лес и закопал. В этом ему помогли два других приятеля. Второй знакомый чудом смог убежать, но все же скончался от полученных ранений. Его тело нашли местные жители.

Обвиняемый свою вину признает. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65