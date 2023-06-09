В Пермском крае ЕГЭ на 100 баллов сдали 22 школьника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны первые результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе, географии и химии. Максимальные 100 баллов в Пермском крае получили 22 выпускника. Это ребята из Перми, Березников, Краснокамска, Кунгура, Чайковского и Осы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Количество высокобалльников по ЕГЭ в Прикамье составило 301 человек. Все они набрали от 81 до 100 баллов.

Напомним, первые госэкзамены по географии, литературе и химии прошли 26 мая. В Прикамье их выбрали почти 2 тысячи школьников. Сейчас основной период ЕГЭ продолжается. 8 июня выпускники сдавали экзамен по обществознанию. Кроме того, более 3,8 тысяч школьников приступили к сдаче ЕГЭ по выбору.

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