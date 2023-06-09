МТС рассказала, кем пермские школьники хотят стать в будущем и что думают об этом их родители

Фото: Правительство Пермского края.

В рамках исследования выяснилось, что российские, в том числе пермские, школьники наиболее престижными считают профессии в области медиабизнеса, блогинга, кинопроизводства (35%). На втором месте по популярности находятся специальности в сфере медицины и биотехнологий, которые выбрали 28% респондентов. На третьем месте в списке самых популярных направлений по мнению детей — информационные технологии (20%). Наименее перспективными дети считают индустрии моды и красоты (8%) и право (4%).

Среди родителей подавляющее большинство (29%) в качестве желаемых для своего ребенка профессий отметили ИТ-сферу, а именно разработку, кибербезопасность. 23% родителей хотели бы видеть своих детей медиками, 16% - специалистами на производстве и в промышленности, 8% - считают перспективой для своих детей туристическую отрасль.

«Юное поколение пермяков стремится к самовыражению и выбирает креативные индустрии как самые перспективные и интересные для себя. Нынешние выпускники стремятся выбрать профессию, которая соотносится с их талантами и способностями. Для родителей в данном случае важнее такие критерии, как стабильность и уровень заработной платы, востребованность на рынке труда. В современном мире владение цифровыми навыками становится все важнее. Для того, чтобы помочь ребятам развиваться в этом направлении, мы разработали образовательную платформу МТС «Поколение М». Здесь можно познакомиться с основными современными технологиями, научиться применять их для своего личностного развития и хобби, сохраняя баланс между обучением и развлечением», — отмечает директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Что повлияло на выбор профессии?

Большинство детей (53%) и родителей (58%) сошлись на мнении, что определяющим фактором при выборе профессии является персональный интерес к и личностные качества человека. Однако 36% родителей уверены, что важно ориентироваться и на внешние факторы - ситуацию на рынке труда, развитие экономики, - и выбирать профессии, которые будут востребованы в будущем. Главный аргумент родителей при выборе профессии - перспектива стабильного высокого дохода.

Школьникам меркантильность тоже не чужда, 25% детской опрошенной аудитории важнейшим аргументом при выборе будущей деятельности обозначали высокий уровень заработной платы, 12% отметили важность наличие больших перспектив на рынке труда, и только 15% задумываются при выборе профессии о возможности помочь другим людям.

Также исследователи выяснили отношение родителей к выбору детьми профессии, если он не совпадает с их собственными суждениями. 84% родителей поддержат любой выбор своих детей и готовы помочь им в достижении цели. А 13% родителей заявили, что не доверяют выбору ребенка и будут настаивать для него на своем, родительском, выборе.

Методика исследования

Исследование проведено МТС в апреле 2023 года на основе онлайн-опросов родителей и участников цифровой образовательной платформы МТС «Поколение М» по развитию детского творчества в цифровой среде в возрасте от 7-18 лет. В исследовании приняли участие более 3000 респондентов России.