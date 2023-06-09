Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми планируется провести замену трамвайных путей на улице Мира в Индустриальном районе. Ремонт намерены начать в этом году, сразу после окончания работ на центральных улицах города. Об этом во время прямого эфира рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, ранее власти Перми и Пермского края подписали концессионное соглашение с московской компанией «Мовиста Регионы». В течение 20 лет она будет заниматься развитием трамвайного комплекса Перми.

Согласно договору, за три года будут проведены ремонт 35 км путей, реконструкция депо «Балатово» и модернизация семи тяговых подстанций. Также появятся 44 новых трамвая: 20 из них — в 2023 году, а остальные — в 2024. Все работы оцениваются в 16,1 млрд рублей.

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