В Перми грузовой поезд насмерть сбил 31-летнюю женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 8 июня в Перми женщина погибла под колесами поезда. Подробнее о случившемся рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Трагедия произошла около 23:00 на 1437-м километре 5-го пикета перегона Пермь- 2 — Бахаревка. Грузовой поезд №4701 сбил женщину 1992 года рождения. От полученных травм она скончалась. «Причиной происшествия послужили неосторожные действия погибшей», — уточнили в ведомстве.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал уполномоченный транспортный прокурор. Сейчас проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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