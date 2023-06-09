В Прикамье пожар в частном доме унес жизнь 14-летнего мальчика

Фото: ЧП и ДТП Пермь

В Нытве 9 июня произошел пожар. В соцсетях появилось фото, на котором видно, как дым поднимается над домами. Подробнее о случившемся нам рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице 8 Марта поступило в 11:27. К месту ЧП выехали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Полностью потушить его удалось в 12:00.

На пожаре есть один погибший. Мальчик 2009 года рождения не успел выбраться из горящего дома.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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