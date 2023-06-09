В Перми до конца года разработают проект новой сцены театра оперы и балета

Фото: администрация Перми

Завершить разработку проекта нового здания для Пермского театра оперы и балеты намерены до конца 2023 года. Об этом глава региона Дмитрий Махонин сообщил на встрече с редакторами СМИ.

Изначально проект рассчитывали завершить до конца 2022 года. Работы приостановились, так как на них потребовались дополнительные средства. После разработки проекта на строительство объекта планируют привлечь средства из федерального бюджета.

«Приложим усилия, чтобы получить финансовую поддержку федерального центра. Объект будет стоить порядка 20 млрд рублей в сегодняшних ценах», — отметил Дмитрий Махонин.

Отметим, что раньше новую сцену для Пермской оперы обещали построить к 2026 году, а теперь сроки перенесли на 2032. Она появится на Разгуляе за сквером имени Татищева.

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