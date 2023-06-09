Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 9 июня к 08:00 затруднения в движении транспорта в 6-7 баллов есть на ул. Леонова на перекрестках с ул. Свиязева и ул. Мира в сторону ш. Космонавтов, а также от Южного обхода до ул. Промышленной.

Скапливается транспорт на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов, а также Стахановском кольце со стороны ул. Стахановской на ул. Мира.

В Мотовилихе начинает формироваться пробка на ул. Мостовой при съезде к пл. Восстания.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 32 км. Температура воздуха +11 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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