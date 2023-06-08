Пермскому телевидению 8 июня исполнилось 65 лет

Фото: Пермский КРПЦ

Знаменательное событие в Пермском края произошло 8 июня. Ровно 65 лет назад, в 1958 году, в Перми начал работу первый в Пермской области телевизионный передатчик ТТР 5/2,5 мощностью 5 кВт.

Местный телеэфир открыла передача для детей «Два детства». Этот день считается началом областного телевизионного вещания.

В последующие годы сеть телевещания Пермского края активно развивалась. В 2019 году на смену аналоговому пришло цифровое эфирное телевидение. Первый цифровой передатчик вышел в эфир в Перми летом 2013 года – спустя 55 лет с начала работы первого аналогового передатчика.

Сегодня 99 % жителей Пермского края имеют бесплатный доступ к 20 каналам цифрового эфирного телевидения. Современную сеть телерадиовещания в регионе развернул пермский филиал РТРС в рамках масштабной федеральной целевой программы.

Крупнейшим объектом сети является новая радиотелевизионная передающая станция с 275-метровой телебашней на ул. Крупской в Перми.

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