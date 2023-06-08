В Перми на площади «Трех столетий» могут увеличить число мест для парковки

Площадь Трех столетий в Перми Фото: Павел Шатров

В ходе состоявшейся прямой линии с главой Перми Алексеем Дёмкиным владельцы автотранспорта посетовали, что после реконструкции площади «Трех столетий» на ул. Монастырской практически не осталось мест для парковки.

Глава города отметил, что проект преобразования пространства на этой территории еще до конца не завершен. Здесь предполагается создать около 25 парковочных мест.

В своей беседе с горожанами Алексей Дёмкин затронул и развитие сети общественного транспорта города. В этом году планирется запустить маршрут №81 между Пермью-2 и ул. Сапфирной. На нем будут работать 16 электробусов.

Обновится и трамвайный парк Перми. В 2023 году поступят 22 новых трамвая, два из них прибудут в город в июне. В 2024 году на городские линии выйдут еще 22 вагона. К 2025 году пермяков будут обслуживать только новые трамваи.

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