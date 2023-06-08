В центре Перми может появиться новая пешеходная улица

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Глава Перми Алексей Дёмкин 8 июня провел прямой эфир в социальной сети во «ВКонтакте». Во время почти часовой беседы он отвечал на поступавшие от горожан вопросы. Большая часть из них касалась благоустройства города.

Так, один жителей Перми предложил главе города сделать полностью пешеходной ул. Советскую от Комсомольского пр. до ул. Сибирской. Ранее не совсем удачный проект создания пешеходной улицы был реализован на ул. Пермской (бывшей – ул. Кирова). Увы, он не получил развития и был закрыт.

Главу Перми заинтересовал новый проект в исторической части города, но для его воплощения в жизнь необходимо провести обсуждение с горожанами, учесть изменение транспортной сети. Тем не менее, этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение депутатского корпуса.

Что касается ближайших планов, то в рамках в рамках обустройства туристического центра Перми предстоит привести благоустройство улиц Монастырской, Газеты «Звезда», Советской, Петропавловской. Здесь появятся зоны отдыха, архитектурная подсветка оперного театра оперы и Дома Мешкова. Предстоит решить вопрос с установкой модульных туалетов.

Появятся новые арт-объекты - городские часы на входной группе в Театральный сквер, буква «Ш» - у «Завода Шпагина».

В 2023 году будут завершены реконструкции набережной Камы в Кировском районе и ул. Ленина. После ремонта центральных улиц города придет черед ул. Мира в Индустриальном районе.

Близки к завершению работы в сквере у ДК им. Кирова, уже в июне пермяки смогут увидеть обновленный сквер им. Дзержинского.

Городской променад будет наполнятся новыми формами. Так, в День города 12 июня здесь впервые пройдут бракосочетания сразу нескольких пар. Их проведут работники загса с 12:00 до 17:00 в панорамном павильоне.

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