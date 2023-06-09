В Прикамье уточнили порядок предоставления субсидий агропредприятиям, вовлекающим земли в сельхозоборот

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В Пермском крае принято постановление об изменении порядка предоставления субсидий сельхозпроизводителям на возмещение части затрат по культуртехническим мероприятиям на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.

Чтобы получить такую господдержку, фермеры теперь должны проводить расчистку заросших земель на основании проектной документации. В ней должна быть обоснованная смета, объемы требуемых затрат и виды работ в соответствии с утвержденным в порядке перечне.

Как напомнил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, подобные субсидии предоставляются в регионе с 2019 года. Их размер определяется, исходя из ставки – порядка 6 тысяч рублей за гектар. Речь идет о расчистке земель от деревьев, кустов, кочек, пней и мха, камней с последующей вспашкой почвы и засеиванием сельскохозяйственными культурами.

По информации краевого Минагро, ежегодно на вовлечение земель в оборот из бюджета Пермского края выделяется более 20 миллионов рублей. В прошлом году работы были проведены на площади 2,9 тысяч гектар и общая сумма возмещений составила 16,8 миллиона рублей.

В этом году проводить расчистку земель сельхозназначения для вовлечения в хозяйственный оборот планируют 49 агропредприятий из 20 муниципалитетов региона. Уже заявлено 127 земельных участков с общей площадью 11 тысяч гектар.

Как объяснил Павел Носков, проект культуртехнической мелиорации агропредприятие может разработать самостоятельно либо привлечь профессиональную организацию. Согласно приказу Минсельхоза РФ, готовый проект необходимо будет согласовать с ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» в соответствии с приказом Минсельхоза России от 15 мая 2019 г № 255 «Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель».

Отметим, в этом году для получения господдержки согласованный проект необходимо будет направить в краевое Минагро вместе с уведомлением о завершении культуртехнических работ.

С 2024 года наличие такого проекта на проведение мелиоративных работ на земле будет необходимо уже до начала самих работ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в вопросах поддержки аграриев значимую роль играют и краевые власти, и администрации округов.

- Минагро совместно с главами муниципалитетов необходимо оказывать аграриям и сельхозпроизводителям всю необходимую помощь, - подчеркивал губернатор. - Кроме того, необходимо соблюдать график предоставления грантов и субсидий аграриям.

Получить консультацию по данному вопросу можно в Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, специалист Мусатова Дарья Сергеевна, тел. 265-14-55 или по эл. почте: dsmusatova@agro.permkrai.ru.