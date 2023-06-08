В Перми iMALL «Эспланада» готовится к открытию магазина Gloria Jeans

Фото: IMALL / Телеграм-канал

В честь открытия нового магазина Gloria Jeans 10 и 11 июня состоится праздник для всех гостей ТРЦ iMALL «Эспланада».

Будут действовать специальные скидки на покупку товаров. С 12:00 до 18:00 пройдет развлекательная программа, среди покупателей магазина разыграют призы.

Время работы торговых отделов ТРЦ iMALL «Эспланада» с 10:00 до 22:00. (0+)

Российская компания Gloria Jeans специализируется на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами для всей семьи. Свою историю она ведет с 1988 года.

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