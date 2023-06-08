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НовостиОбщество8 июня 2023 12:54

МЧС предупреждает о сильном тумане в Пермском крае 8 и 9 июня

Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются в отдельных районах региона
Павел Шатров
Туман в Перми

Туман в Перми

Фото: Павел Шатров

МЧС по Пермскому краю предупреждает о сильном тумане 8 и 9июня. По информации Пермского гидрометцентра неблагоприятные метеорологические явления ожидаются в низинных районах региона.

Туман может спровоцировать заторы и увеличить число дорожно-транспортных происшествий на дорогах Пермского края. Избежать этого поможет предельная аккуратность водителей, соблюдение ими скоростного режима и безопасной дистанцию.

«В сумерки и темное время суток необходимо включать противотуманные фары, свет от фар должен быть направлен только вниз, на дорогу. Пешеходам необходимо соблюдать предельную осторожность при переходе проезжей части», - советуют в краевом МЧС.

Вечером 8 июня в Перми температура воздуха составит +8 градусов, ночью 9 июня понизится до +5 градусов. Днем ожидается повышение до +18 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Сохранится высокая влажность.

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