В Перми в ночь на 8 июня мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки

Фото: Пермь ЧП и ДТП
В ночь на 8 июня в пермском ЖК «Полет» из окна многоэтажки выпал человек. Очевидцы сделали фото с места трагедии.
Информацию о произошедшем «КП-Пермь» рассказали в СУ СКР по региону. Во дворе было обнаружено тело мужчины. Сейчас проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Более подробная информация станет известна позднее.
ЖК «Полет» находится в Индустриальном районе Перми. Расположен напротив ТРК «Планета» на окраине микрорайона Балатово. Он включает четыре 25-этажных дома.
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