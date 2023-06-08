В Перми в ночь на 8 июня мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки

Фото: Пермь ЧП и ДТП

В ночь на 8 июня в пермском ЖК «Полет» из окна многоэтажки выпал человек. Очевидцы сделали фото с места трагедии.

Информацию о произошедшем «КП-Пермь» рассказали в СУ СКР по региону. Во дворе было обнаружено тело мужчины. Сейчас проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Более подробная информация станет известна позднее.

ЖК «Полет» находится в Индустриальном районе Перми. Расположен напротив ТРК «Планета» на окраине микрорайона Балатово. Он включает четыре 25-этажных дома.

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