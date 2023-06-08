Скончалась заслуженный врач-эпидемиолог Пермского края Галина Сергеева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на 88-м году жизни скончалась заслуженный работник государственной санитарно-эпидемиологической службы Галина Сергеева. Ее не стало 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Галина Васильевна начала свою трудовую деятельность в 1959 году. До 1963 года она работала врачом эпидемиологом в Гремячинской СЭС, а затем – главным врачом СЭС. В период с 1970 по 1987 год возглавляла санитарную службу в Чайковском. Заслуги Галины Васильевны отмечены высокими государственными и ведомственными наградами: значком «Отличник здравоохранения» и медалью «Ветеран труда».

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