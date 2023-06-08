Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора ПГНИУ

Фото: пресс-служба ПГНИУ

В ГСУ Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора Пермского госуниверситета Дмитрия Красильникова. Оно было возбуждено после трагедии, в результате которой погибли 6 человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Также фигурантами дела стали проректор Павел Блусь, начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова.

Бывшее руководство вуза обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Дело возбудили после выявления нарушений в работе систем охраны, оповещения и эвакуации на территории университетского кампуса. За их проверку перед началом учебного года отвечали фигуранты дела.

Отметим, что с февраля этого года Дмитрий Красильников перестал возглавлять ПГНИУ. При этом его контракт с Минобрнауки РФ был заключен до 2026 года.

Трагедия в Пермском университете произошла в сентябре 2021 года. Тогда еще первокурсник юридического факультета пришел в вуз с ружьем и открыл огонь по людям.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65