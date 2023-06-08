Пермячка обманом получила 1 млн рублей за неродившегося ребенка

Фото: прокуратура Пермского края

Жительницу Орджоникидзевского района Перми обвинили в мошенничестве. Подробнее об этом рассказали в прокуратуре Прикамья.

Женщина обратилась в районный отдел ЗАГС с ложным заявлением о рождении ребенка и получила свидетельство о его рождении. Согласно мерам поддержки за рождение третьего ребенка, ей выплатили 1 млн рублей.

Нарушительницу вычислили. В отношении нее возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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