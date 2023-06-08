В Прикамье предложили создать худсоветы при учреждениях культуры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Члены Общественной палаты Пермского края оценили, как реализуется государственная культурная политика. Также они выработали рекомендации по ее направленности в регионе.

Так, палата рекомендовала краевому правительству создать межведомственный координационный орган по защите традиционных ценностей. В него войдут представители администрации губернатора, министерств культуры, образования, территориальной безопасности, ГУВД и УФСБ.

При учреждениях культуры предлагается создать художественные советы, которые принимали бы экспертное решение о реализации художественных проектов. В частности речь идет о спектаклях, концертах и выставках, финансируемых в рамках госзадания.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65