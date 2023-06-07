5-6 июня в культурно-досуговом центре «Уралкалия» в Соликамске прошла Всероссийская конференция по охране труда и промбезопасности «ПРО. Риски и безопасность».

Организатором мероприятия выступил «Уралкалий» при поддержке Министерства промышленности и торговли Пермского края, Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственной инспекции труда, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В конференции приняло участие около 100 делегатов — специалистов по охране труда, экспертов государственных и надзорных органов Пермского края, представителей крупных промышленных предприятий России, научных, профсоюзных и общественных организаций.

С приветственным словом к присутствующим обратились Алексей Чибисов, министр промышленности и торговли Пермского края и Эдуард Смирнов, технический директор ПАО «Уралкалий». С докладом о ситуации в области промышленной безопасности в Пермском крае выступил Павел Князев, и.о. заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Алексей Жуланов, заместитель генерального директора — директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий» представил участникам доклад «Культура безопасности — ключ к нулевому травматизму».

Делегаты делились практическими кейсами по повышению культуры безопасности и управлению рисками на производстве, работе с подрядными организациями, профилактике производственного травматизма, корпоративными программами сохранения здоровья сотрудников, а также ИТ-решениями в области охраны труда и производственной безопасности.

Павел Князев, врио заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

Для «Ростехнадзора» и бизнеса является стратегическим приоритетом искоренение несчастных случаев и аварий на производстве. Повестка конференции позволила обсудить наиболее эффективные подходы к повышению уровня промышленной безопасности, обеспечить конструктивный диалог по актуальным темам снижения аварийности и травматизма, обменяться профессиональным опытом в вопросах сохранения жизни и здоровья людей.

Алексей Жуланов, заместитель генерального директора – директор по ОТ, ПБ и ООС ПАО «Уралкалий»:

«Уралкалий» впервые выступил организатором мероприятия в Пермском крае такого высокого уровня. В Компании выстроена эффективная система контроля и обеспечения безопасности в сфере охраны труда, которая отвечает международным стандартам. Убежден, что обмен практическими кейсами с коллегами на конференции будет способствовать внедрению лучших практик по охране труда на производстве.