В Перми сообщили, как в День города изменится движение транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День города, 12 июня, в центре Перми намечаются массовые праздничные мероприятия. Понятно, что многие улицы перекроют для движения транспорта. всех видов транспорта, кроме трамваев, В частности, по улице Ленина на участке между Попова и Крисанова разрешат ездить только трамваям.

А автобусы пустят в объезд – по Екатерининской и Петропавловской. Автобусы дополнительного автобусного маршрута №3к будут следовать до остановки «Улица Пушкина».

С 21.00 до 23.00 изменится движение трамваев маршрутов №5 и №11. Пятерка будет курсировать от Разгуляя до станции Бахаревка по Максима Горького, Сибирской, Белинского. Трамваи маршрута №11 будет ходить в это время так же, как четверки – от микрорайона Висим до Перми II.

Для того, чтобы горожане смогли добраться после праздника домой, организуют ночные рейсы следующих маршрутов. Автобусных - №1, №3, №10, №14, №15, №20, №50, №51, №53, №67, №68, №74, №77. Трамвайных - №4, №5 и №7.

Правда, с 23.30 до 00.10 автобусы не будут пускать на Коммунальный мост – в связи с фейерверком, а точнее – с пиротехническим спектаклем «Рожденные на Каме.

При этом с полуночи 12 июня до двух ночи на автобусах и трамваях не надо будет оплачивать проезд.