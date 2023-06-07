Игорь Сапко направил запрос по попавшему в плен мобилизованному из Прикамья

Игорь Сапко держит на контроле дело по попавшему в плен мобилизованному.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал, что сейчас держит на контроле дело мобилизованного из Прикамья, попавшего в плен на Украине в ходе специальной военной операции. Он сообщил, что 32-летний кизеловец Андрей Ведерников был мобилизован в сентябре прошлого года.

- Мама Андрея обратилась к главе Кизела по поводу своего сына, тот передал ее просьбу мне, - рассказал Игорь Сапко. - Еще в конце мая было подготовлено обращение к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой об оказании содействия по возвращению мобилизованного из плена. Начали взаимодействовать и по линии Красного креста. По предварительной информации, Андрея Ведерникова уже внесли в списки для обмена.

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