В пермских соцсетях выложили видео со стоящим автобусом, из окна которого безжизненно свесился пассажир

Фото: ТГ-канал паблика "ЧП Пермь".

В ТГ-канале паблика «ЧП Пермь» опубликовали странное видео: на улице Карпинского возле дома №8а стоит автобус 36 маршрута. Из его окна свешивается человек, который не движется.

В комментариях пользователи соцсети предположили, что водитель автобуса ждет спасателей, чтобы вызволить каким-то образом застрявшего в оконном проеме человека.

- Наши подразделения не подключались, на этот случай реагировали полицейские, - ответили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Но в полиции предпочли не сообщать деталей произошедшего.

- По этому факту проводится проверка, все подробности позже, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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