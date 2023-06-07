В Перми велосипедистка, которую на «зебре» сбил автобус, не смогла отсудить 200 тысяч

Фото: Елена КИЛЬМЯШКИНА

Пермская велосипедистка, которую сбил на пешеходном переходе рейсовый автобус, не смогла в полном объеме отсудить компенсацию в размере 200 тысяч рублей за открытый перелом малоберцовой кости и обширную рану голени.

- Она пересекала регулируемый пешеходный переход на велосипеде, не спешившись, как положено по Правилам дорожного движения, - объяснили в Индустриальном суде Перми.

Однако суд учел неосторожность водителя, работника ООО «Автомиг», уменьшив, однако, исковые требования к этому перевозчику с 200 тысяч до 80 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru