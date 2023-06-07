В Прикамье суд подтвердил статус ветерана войны, присвоенный пенсионерке президентом Украины Януковичем

Фото: архив "КП".

Пенсионерка, которая сейчас переехала из Украины в Березники, через суд добилась присвоения ей статуса ветерана войны – труженика тыла.

В 2010 году указом тогдашнего пророссийски настроенного президента Виктора Януковича ее наградили юбилейной медалью «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». И выдали удостоверение участника войны – в годы войны она работала в советском колхозе.

А еще раньше, при Советском союзе, ей вручили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Ожнако в березниковском подразделении краевого министерства социального развития ей отказались подтверждать ветеранский статус и назначать положенные социальные льготы.

- Ей отказали в установлении статуса «Ветерана Великой Отечественной войны (труженик тыла)», заявив, что удостоверение, выданное на территории Украины, недействительно и по нему невозможно начислять льготы.

Добиваться справедливости женщина пошла в прокуратуру, которая вышла с иском в суд.

- Истец представил достаточно доказательств, подтверждающих факт работы пенсионерки в тылу с 1944 по 1945 годы, учел, что она была награждения медалью СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - прокомментировали судебное решение в Березниковском городском суде. – Требования прокурора о признании Минсоцразвития статуса «Ветерана Отечественной войны» удовлетворены.