В Перми 9 июня часть жителей Мотовилихинского района останется без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 9 июня, в Перми специалисты компании «Новогор-Прикамье» будут ремонтировать водопровод по улице Г. Пирожкова, 26. Работы запланированы с 10.00 часов. В связи с этим, отключат участок водовода диаметром 20 сантиметров.

В результате, на целый день без воды останутся жители микрорайона Вышка-1. Также воды не будет в домах по ул. Восстания, 16, 17, 17к1, 24, 26, 28, 25, 31, 31а, 27а, 27, 40, 42, Г. Пирожкова, 28, 28а/1, 28а, 26, Потерянная, 9, Пролетарская, 3-15, 1905 года, 1, 2, 3, 4 и Мостовая, 3а, 6, 4. Восстановить водоснабжение обещают в этот же день.

Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключения. Дополнительную информацию можно получить по телефону 068 (для звонков со стационарных тел.) или 2100-680.

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