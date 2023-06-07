Накануне Дня города глава Перми вручил паспорта 11 школьникам

Фото: Администрация Перми

Накануне Дня города глава Перми Алексей Дёмкин вручил 11 школьникам паспорта граждан РФ. В торжественной обстановке мэр поздравил ребят с этим важным событием в их жизни, а также поблагодарил родителей ребят за вклад в воспитание творческой и активной молодёжи.

– В этом году Пермь празднует 300-летний юбилей. Символично, что начало вашей взрослой жизни совпадает с новым столетием в истории города. Вместе с паспортом получаете новые права и обязанности и станете обладателем символа принадлежности к государству, к обществу с богатым культурным и историческим наследием, – отметил Алексей Дёмкин.

Подростки, которым глава города вручил главные документы, имеют успехи в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они являются победителями и призерами олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. Также ребята ведут активную общественную деятельность.

На торжественной церемонии паспорт получила двукратный победитель Всероссийской олимпиады по литературе и ученица школы №153 с углублённым изучением иностранных языков София Давлетова.

Также первые паспорта были вручены призёру Всероссийской олимпиады по робототехнике и ученику лицея №4 Айрату Абдульманову, Полине Кадочниковой из школы №79, лауреату первой степени Городского конкурса юных скрипачей и виолончелистов Льву Яблокову из лицея №10, участнице спортивных и интеллектуальных конкурсов Анастасии Шакировой из школы №14, учащейся школы №14 Виктории Шакировой.

Кроме того, паспорта из рук главы Перми получили спортсмен и ученик школы №7 с углублённым изучением английского языка Илья Володько, ученица IT-школы с углублённым изучением информатики, участница олимпиад и предметных конкурсов Юлия Тумас, отличник учёбы и участник Совета Лидеров химико-технологической школы «СинТез» Денис Шохирев.

Ещё Алексей Дёмкин вручил первые паспорта ученице лицея №4 и участнице олимпиад Анне Алексеевой, а также ученице лицея №44 и участнице Всероссийских олимпиад по истории, литературе, иностранным языкам Екатерине Воздвиженской.

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