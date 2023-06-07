Клиенты билайна в Пермском крае могут звонить через LTE и отправлять СМС по Wi-Fi

Фото: freepik.com.

Мобильный оператор билайн запустил сразу два новых сервиса для клиентов на всей территории Пермского края – VoLTE (VoiceoverLTE*) и VoWiFi (Voice overWi-Fi**). Они позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество связи и моментальное соединение с собеседником.

Так, VoLTE открывает клиентам билайна ряд дополнительных преимуществ благодаря тому, что во время голосового звонка телефон не покидаетсеть LTE. Например, абоненты могут одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным интернетом: проверять почту, загружать видео, переписываться в мессенджерах или заказывать такси. Новое техническое решение также обеспечивает быстрый дозвон. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Сервис VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки в местах, где проникновение сигнала мобильной сети затруднено или нет сотовой связи, но устройство может подключиться к Wi-Fi. Это актуально при нахождении в цокольных и подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Более того, с VoWiFi клиенты могут отправлять СМС и звонить по домашнему тарифу из любой точки России, если они имеют доступ и подключение к локальной точке Wi-Fi.

«В первый месяц лета мы вступаем очень продуктивно, запустив сразу два новых технических решения, которые значительно поднимут уровень комфортности наших сервисов. Так, VoLTE сделает саму связь качественнее, улучшив звук и четкость речи собеседника, а VoWiFi поможет нашим клиентам оставаться на связи даже в тех локациях, где сигнал может пропадать. Я уверен, что жителям не понадобится много времени, чтобы оценить все преимущества технологий, а мы, в свою очередь, продолжим развивать сеть в регионе, делая общение с родными и друзьями для наших абонентов еще удобнее», – комментирует директор Пермского отделения билайн Станислав Пыхтин.

Чтобы активировать на смартфоне голосовую связь нового поколения, абонентам предварительно необходимо включить функции VoLTE/VoWiFi в настройках, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологиях и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих их, можно на сайте beeline.ru.

*голос через LTE.

**голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют.

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