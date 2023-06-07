В выходные в Перми пройдут всероссийские соревнования по аквабайку

Фото: permkrai.ru

В ближайшие выходные, 10 и 11 июня, в Перми состоится первый этап кубка России по аквабайку. Соревнования будут проходить на центральном городском пляже на улице Камская 2-я, 31. Событие включено в программу «Пермь-300», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Гости мероприятия смогут увидеть кольцевые гонки, фристайл, гидрофлайт и другое. В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов из 15 регионов России. Выступит один из лидеров мирового аквабайка – Сергей Чемезов. Также на старт выйдут и прикамские гонщики.

Спортсмены и болельщики будут собираться на правом берегу Камы возле Коммунального моста. Спортивные баталии на воде начнутся с 12.00 часов и продлятся до 18.00. Соревнования будут проходить в течение двух дней. Вход для зрителей свободный.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65