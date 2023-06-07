В Пермь привезут первый трамвай «Львенок», купленный в рамках концессии

Фото: соцсети Алексея Демкина

Из Санкт-Петербурга в Пермь выехал первый трамвай «Львенок», купленный в рамках концессионного соглашения по модернизации трамвайного парка и инфраструктуры. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Демкин.

«Львенок» прибудет уже на этой неделе. Также до конца следующей недели будет поставлен еще один трамвай.

Кроме того, сейчас заменяют трамвайные пути на улице Куйбышева. На сегодняшний день уложено более 500 метров новой рельсошпальной решетки. Работы стартовали в середине мая.

Напомним, что концессионное соглашение подписано со столичной компанией «Мовиста Регионы». В течение 20 лет она будет заниматься развитием трамвайного комплекса Перми.

Согласно договору, за три года будут проведены ремонт 35 км путей, реконструкция депо «Балатово» и модернизация семи тяговых подстанций. Также появятся 44 новых трамвая: 20 из них — в 2023 году, а остальные — в 2024. Все работы оцениваются в 16,1 млрд рублей.

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