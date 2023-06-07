В отношении акционера «Мотовилихинских заводов» возбудили уголовное дело

Фото: Мотовилихинские заводы

Акционер «Мотовилихинских заводов» Юрий Медведюк стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В начале июня Юрия Медведюка обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, акционер вместе с другими лицами совершил действия, которые привели к невозможности технического перевооружения предприятия.

Напомним, что «Мотовилихинские заводы» были признаны банкротом в 2018 году. Сейчас предприятие продолжает производство реактивных систем залпового огня, систем ствольной артиллерии, металлургической продукции и изделий для нефтегазовой промышленности.

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