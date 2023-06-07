Бывшего зампреда правительства Прикамья отпустили из-под домашнего ареста

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Ленинский районный суд Перми изменил меру пресечения бывшему зампредседателю правительства Пермского края Елене Лопаевой с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Теперь ей нельзя выходить из дома, кроме как в суд, поликлинику, за продуктами и в больницу. Также она не имеет права пользоваться телефоном, интернетом и общаться с другими участниками уголовного дела. Следующее заседание по данному уголовному делу назначено на 20 июня.

Напомним, Елену Лопаеву задержали в январе 2022 года в одном из столичных офисов. И позже она была доставлена в Пермь. Бывшего вице-премьера обвиняют в хищении средств из благотворительного фонда «Содействие ХХI век».

По версии следствия, Елена Лопаева, занимавшая высокопоставленную должность, вступила в сговор с директором Фонда «Содействие – ХХI век» и похитила более 50 миллионов рублей. Летом прошлого года обвиняемую отпустили из СИЗО под домашний арест.

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