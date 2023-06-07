В Перми инспекторы ДПС помогли водителю, в машине которого закончился бензин

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции оказали помощь водителю, попавшему в сложную ситуацию. Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, 4 июня лейтенанты полиции Егор Малов и Денис Ильин патрулировали на территории Кировского района.

Около 21.30 в Камской долине автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2110, который стоял на обочине дороги на аварийной сигнализации. Они подъехали к машине и увидели растерянного водителя с женой и грудным ребенком. Оказалось, что в легковушке закончился бензин и заглох. Тогда сотрудники ГИБДД взяли транспортное средство на буксир и, включив проблесковые маячки, довезли до ближайшей автозаправки.

На следующий день в соцсетях водитель разместил пост и поблагодарил автоинспекторов за своевременно оказанную помощь и неравнодушие к его ситуации на дороге.

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