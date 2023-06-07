В Перми возобновила работу трамвайная остановка «ЦУМ»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С сегодняшнего дня в Перми трамваи №4 и №7 вновь останавливаются на остановке «ЦУМ». Все ремонтные работы подрядчик завершил раньше срока. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Также с 8 июня снова откроют остановку «Улица Максима Горького» по улице Ленина. На ней будут высаживать и забирать пассажиров трамваи маршрутов №4, 6, 7, 8 и 11. Пассажирам рекомендуется быть внимательнее.

Напомним, обе трамвайные остановки были закрыты в конце мая. Это было связано с ремонтом платформ на улице Ленина. Изначально завершить все работы планировали к 9 июня.

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