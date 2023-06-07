Центробанк РФ выпустил юбилейную монету к 300-летию Перми

Фото: Пермь Первая
В Перми презентовали памятную монету, выпущенную в честь 300-летия города. Ее выпустил Центробанк России.
Монета сделана из серебра 925 пробы. Ее масса 31,1 грамма, диаметр — 39 мм. На лицевой стороне можно увидеть рельефное изображение герба РФ и стандартные надписи, а на оборотной — герб Перми, Пермский театр оперы и балета, старинный Егошихинский завод, вид на Каму, портовые краны, промышленные сооружения, а также надписи «ПЕРМЬ» и «300 ЛЕТ».
На презентации присутствовал глава города Алексей Демкин. Он отметил, что первым обладателем памятной монеты станет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Напомним, что в следующем году Центробанк вновь выпустит монету, посвященную Перми. Это будет в честь присвоения краевой столице звания «Город трудовой доблести».
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