В Перми сносят дом по улице КИМ, где жил директор «Мотовилихинских заводов»

Фото: 2ГИС/Александр Мальцев
В Мотовилихинском районе Перми сносят старинный «дом с башенками» по улице КИМ, 46. Он был построен более 100 лет назад.
Также двухэтажный дом в Рабочем поселке называли «особняком Лебедева». Там жил директор «Мотовилихинских заводов» Виктор Лебедев. В доме также была гостиница для инженеров оборонного предприятия.
Здание не являлось объектом культурного наследия. В 2007 году «Мотовилихинские заводы» продали его в частную собственность.
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